MILANO (ITALPRESS) – Andrea Guerrini, componente del Collegio di ARERA, è stato nuovamente confermato presidente di WAREG, l’associazione europea dei regolatori dei servizi idrici, in occasione della 27esima Assemblea Generale dell’associazione, tenutasi a Lisbona. La nomina biennale, rinnovata dopo quelle del 2020 e del 2018, conferma il ruolo rilevante di ARERA nella regolazione dei servizi idrici in Europa.

“Il settore idrico europeo ha fatto progressi significativi negli ultimi anni – ha commentato Andrea Guerrini – ma c’è ancora molto lavoro da fare per promuovere un’efficace regolamentazione dell’acqua a livello europeo e garantire che i consumatori possano ricevere servizi idrici di alta qualità a prezzi ragionevoli. Il mio impegno come Presidente sarà quello di continuare a costruire sui successi passati e a lavorare con tutti i membri dell’Associazione per promuovere coerenza, trasparenza e accountability in tutta Europa”.

WAREG è l’associazione dei regolatori (alcuni di essi Autorità indipendenti come ARERA, altri uffici o agenzie ministeriali) competenti per la regolazione dei sistemi idrici in Europa (in totale 31, di cui 26 Membri e 5 osservatori) con sede a Milano presso ARERA.

Nata nel 2014 su iniziativa di un gruppo di autorità del settore, tra cui in particolare quella italiana, si pone come obiettivi principali la cooperazione fra regolatori del settore idrico, la promozione presso le istituzioni comunitarie di principi comuni e di un quadro regolatorio armonizzato e stabile a livello europeo.

