NAPOLI (ITALPRESS) – Si è svolta, nella Sala “Caduti di Nassiriya” della Sede del Consiglio Regionale della Campania, la cerimonia per la consegna del Premio regionale per le Associazioni di Volontariato della Protezione Civile, anno 203, promosso dall’Associazione Regionale ex Consiglieri, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, del Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Fulvio Frezza, del Presidente dell’Arec Carmine Iodice, del Vice presidente Francesco Bianco, dei componenti dell’AREC Giuseppe Venditto e Vincenzo Cappello.

Nel corso dell’iniziativa, sono stati consegnati sei premi ad altrettante Associazioni di Protezione Civile delle cinque province della Campania e della Città metropolitana di Napoli, scelte tra quelle più collaborative del progetto “Assistenza ai Campi Scuola “Anch’io sono protezione civile anno 2023″.

“Siamo lieti di partecipare a questa iniziativa di Arec che è finalizzata a valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni impegnate nella nostra Protezione Civile e a sottolineare la loro importanza e il loro essere punto di riferimento per la prevenzione e per fronteggiare situazioni di criticità”, ha sottolineato il Presidente Oliviero.

“E’ molto importante sostenere le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile e favorire in esse il coinvolgimento dei giovani per trasmettere alle future generazioni lo spirito solidale della protezione civile e far crescere dentro di esse modelli sociali inclusivi”, ha evidenziato il consigliere Frezza.

“Sono fiero dell’iniziativa e molto orgoglioso delle nostre associazioni di volontariato che si sono detti anche sorpresi per il premio ricevuto dall’Ente regionale in considerazione del fatto che il loro impegno viene svolto per spirito di servizio verso la Regione e ciò ha molto ben espresso l’’atmosfera di sincerità e senso civico che le caratterizza”, ha affermato il Presidente Iodice.

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di questa iniziativa che evidenzia e valorizza la professionalità, l’organizzazione e la disponibilità delle associazioni di volontariato della Protezione Civile, le quali svolgono un ruolo di primaria importanza nell’affrontare molteplici problematiche del territorio regionale e nazionale”, ha rimarcato il Vice presidente Francesco Bianco.

I riconoscimenti sono stati conferiti, per la provincia di Avellino, all’Associazione Impegno e Solidarietà,Coordinamento Rete Campania 2020; per la provincia Benevento al Gruppo Comunale di Paolisi; per la provincia di Caserta al Gruppo Comunale di Casal di Principe; per la provincia di Salerno,all’Associazione Resilienza Costa d’Amalfi; per l’area metropolitana di Napoli, alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ercolano e all’Associazione Co.ni.ta.

– foto ufficio stampa Consiglio Regionale della Campania –

(ITALPRESS).

