“Oggi proviamo a raggiungere una qualche indipendenza di produzione dei vaccini. Il governo ha destinato una quantità di risorse sufficiente a finanziare lo sviluppo di vaccino di Reithera. Il governo entrerà nel capitale con una azienda in Reithera”. Lo ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della presentazione dei risultati della fase 1 di sperimentazione del vaccino italiano che si sta sviluppando allo Spallanzani. “In cambio di questo sostegno – ha aggiunto – tentiamo di raggiungere due obiettivi: lasciare al nostro paese una certa capacità di sviluppo e di ricerca scientifica per il futuro, dotare il nostro Paese di una produzione di vaccino costante nel tempo che non avevamo. Se ci riusciremo dipenderà dai risultati delle successive fasi, ma abbiamo fatto una cosa buona”.

(ITALPRESS).