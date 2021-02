ROMA (ITALPRESS) – “Le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca arriveranno in Italia domani. La somministrazione potrà iniziare dalla prossima settimana”. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa.

“Abbiamo quasi finito la prima fase della vaccinazine, che comprende anziani nelle Rsa e operatori sanitari. Adesso inizieremo a vaccinare over ottanta. Per la seconda fase sarà necessario avere 13 milioni di dosi infatti comprende circa 6 milini e mezzo di persone”, ha proseguito.

“Poi sarà la volta degli over sessanta con patologie critiche e vulnerabili. Poi si passerà al terzo gruppo: lavoratori dei servizi essenziali, le forze armate, polizia penitenziaria e carcerati. Infine sarà la volta di tuti gli altri”, ha proseguito.

“Per Astrazeneca – ha sottolineato il commissario – è consigliata la somministrazione per i cittadini dai 18 ai 55 anni per una maggiore efficenza. Abbiamo quindi deciso di continuare a somministrare i vaccini Pfizer e Moderna alle persone anziane e più vulnerabili. I vaccini di Astrazeneca andranno invece a avviare un percorso parallelo, fino a 55 anni”.

“Oggi supereremo il primo milione di italiani definitivamente vaccinati” ha spiegato facendo riferimento alla seconda dose del vaccino.

“La discussione sul produrre anche nel nostro Paese vaccini Moderna e Pfizer è in corso – ha detto Arcuri -. Nel nostro Paese ci sono comunque le facilities necessarie per far andare in porto questa operazione. Il mio auspicio è quello di riscire a far avere il maggior numero di dosi di vaccino possibili in Italia”.

