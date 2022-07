ROMA (ITALPRESS) – “Era da tempo che si parlava di un museo della lingua italiana e la sede non poteva che essere a Firenze. Questo museo sarà un luogo di studio, ricerca, innovazione e si rivolgerà a studenti, studiosi e stranieri. Il valore del nostro patrimonio linguistico è straordinario e va tutelato, e questo è uno dei modi per farlo”.

Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo a Firenze alla presentazione del Mundi, il museo nazionale dell’italiano, che sorgerà all’interno del complesso dell’ex monastero di Santa Maria Novella. All’evento era presente anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il direttore della Dg Musei del MiC, Massimo Osanna e il Segretario Generale del Ministero, Salvatore Nastasi.

“Il passaggio dall’idea alla realizzazione pratica di questo luogo – ha continuato Franceschini – è stato veloce e nel prossimo futuro ci saranno ulteriori ampliamenti, fino al completamento nel 2023. Vogliamo che questo sia lo spazio dove si incontrino tutti coloro che si occupano di lingua italiana e per questo, partendo delle scuole e delle università, coinvolgeremo tutti coloro che lo fanno da sempre, a partire dall’Accademia della Crusca”, ha concluso.

