AOSTA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato il Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027 presentato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”.

Con il via libera da Bruxelles, la Regione potrà attivare investimenti per oltre 81,56 milioni di euro, di cui 32,62 milioni di euro provenienti dall’Unione europea (40% della dotazione complessiva del Programma) e 48,94 milioni di euro di contributo nazionale, comprensivo della quota di cofinanziamento statale (42%) e regionale (18%). Trattasi complessivamente di circa 29 milioni di euro in più rispetto al precedente settennio di programmazione 2014-2020, di cui la Regione potrà disporre per fare fronte alle nuove sfide.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com