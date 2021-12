ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, con 31 voti a favore e 14 contrari, la Legge di stabilità regionale e, con 27 voti favorevoli e 13 contrari, il Bilancio di previsione della Regione. Hanno votato contro i gruppi consiliari di centrodestra, che hanno sottolineato la mancata parifica della Corte dei Conti e hanno lamentato il mancato esame dei provvedimenti nella commissione Bilancio.

La manovra di bilancio 2022-2024, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, ammonta complessivamente a circa 3,57 miliardi di euro per l’anno 2022, 3,54 miliardi di euro per l’anno 2023 e 3,47 per l’anno 2024, per la parte libera. Mentre, considerando anche le risorse vincolate, ci si attesta a circa 17,8 miliardi di euro per l’anno 2022, 17,3 miliardi di euro per l’anno 2023 e 16,9 per l’anno 2024.

L’ammontare delle entrate previste per il triennio 2022-2024, in termini di competenza, è pari a: 33.478.651.697,62 euro per il 2022; 31.440.985.173,27 euro per il 2023; 31.001.436.428,85 euro per il 2024. In termini di cassa per l’esercizio finanziario 2022, le entrate previste ammontano a 32.719.127.073,94 euro. Gli stessi importi sono previsti come spese della Regione.

La manovra prevede il rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l’accantonamento di circa 130 milioni di euro che saranno successivamente impegnati con una legge da approvare entro il 31 marzo 2022.

Tra i settori interessati allo stanziamento delle risorse economiche per il prossimo triennio, si segnalano: 370 milioni di euro alle politiche sociali; 287 milioni alla scuola, la formazione e il lavoro; 608 milioni allo sviluppo economico, la ricerca e l’università; 1,4 miliardi per i trasporti e la mobilità, tra i quali 43 milioni di euro destinati alle Ferrovie Ex-Concesse, la cui gestione passerà da Atac alle società regionali Cotral e Astral (per la parte delle infrastrutture).

Il Consiglio regionale ha approvato anche il suo Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (proposta di deliberazione consiliare n.75 del 13 dicembre 2021), che prevede: totale complessivo entrate in termini di competenza, rispettivamente, in 70.562.307,99 euro per l’esercizio finanziario 2022, in 68.741.872,29 euro per l’esercizio finanziario 2023 e in 72.995.618,44 euro per l’esercizio finanziario 2024 nonchè in 112.418.610,21 euro in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2022; totale complessivo spese in termini di competenza, rispettivamente, in 70.562.307,99 euro per l’esercizio finanziario 2022, in 68.741.872,29 euro per l’esercizio finanziario 2023 e in 72.995.618,44 euro per l’esercizio finanziario 2024 nonchè in 94.537.414,40 euro in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2022.

