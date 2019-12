APPROVATA LA MANOVRA FINANZIARIA

L’Aula di palazzo del Pegaso ha detto sì – a maggioranza – alla manovra finanziaria, approvando la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale; le disposizioni di carattere finanziario, quindi il Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020; la legge di stabilità per l’anno 2020 e il Bilancio di previsione 2020-2022. Molti gli ordini del giorno approvati e collegati alla nota di aggiornamento del Defr e agli atti della manovra. Approvato all’unanimità l’ordine del giorno di M5S – firmato da Giacomo Giannarelli e GabrieleBianchi – sui rifiuti, per la ridefinizione del modello di governanceriducendone il quantitativo, implementando la raccolta differenziata, favorendo il settore del riuso e incrementando il riciclo. Via libera anche all’atto che i penta stellati hanno presentato in merito all’attivazione di “tutti gli strumenti”, con priorità nel nuovo Piano energetico regionale, per guidare la transizione energetica verso “Toscana 2050: 100% rinnovabile”.

Votati anche una serie di atti di Fdi – Paolo Marcheschi-, che impegna la Giunta a rafforzare “maggiori esenzioni e riduzioni delle tasse automobilistiche riferite a auto, moto e ciclomotori”; ad avviare tramite i Comuni un’operazione di rinnovamento delle colonnine elettriche già esistenti e prevederne nei punti di distribuzione carburanti già esistenti e di nuova costruzione; a creare una rete omogenea tra i Comuni per l’accesso alla Ztl, con contrassegno disabili, nella direzione del processo di sburocratizzazione. Ancora, approvato l’ordine del giorno di Marcheschi che impegna la Giunta a aumentare i finanziamenti di legge per incentivare l’adozione dei cani ospiti dei canili; e quello per un protocollo d’intesa con tutti gli istituti scolastici che si impegneranno quotidianamente nella prevenzione per la dipendenza digitale e al regolamento dell’uso degli smartphone durante l’orario scolastico e non. Infine, è di Marcheschi anche l’atto riferito a “specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata e l’attuazione di iniziative congiunte tra pubblico e soggetti privati” in base alle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (nell’utilizzo di sistemi di sorveglianza).

L’Aula ha approvato anche un ordine del giorno a firma Elisa Montemagni (Lega) e Monia Monni (Pd) che impegna la Giunta a tutte le azioni utili a consentire ai Comuni colpiti da intensi ed eccezionali fenomeni meteorologici di poter rientrare dallo stato di emergenza, e proseguire nelle opere di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico sul territorio regionale. Di Sì – Toscana a Sinistra – Tommaso Fattori e Paolo Sarti- l’impegno per la Giunta a stanziare “con urgenza le risorse proprie, adoperandosi al contempo a garantire il reperimento delle risorse di terzi, necessarie alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa”, considerata così “opera di rilevanza strategica per la viabilità regionale”; ad avviare “senza indugio” il procedimento del Piano regionale per la tutela dall’amianto, secondo la legge regionale 51 del 2013; a impiegare adeguate risorse da destinare alla progettualità sulla riduzione delle plastiche nei corsi d’acqua, in una prospettiva di economia circolare.

Approvato pure l’ordine del giorno che impegna la Giunta a confermare la propria volontà a garantire il risanamento della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, aumentando gli stanziamenti e assicurando la prosecuzione della sua attività artistica. La Giunta, ancora, è impegnata ad accelerare “considernadola prioritaria” la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio toscano e a prevedere opportune risorse per il risarcimento dei danni che famiglie e imprese hanno subito o potrebbero subire in futuro. Approvato poi, con emendamento proposto e accettato di Stefano Baccelli (Pd), l’ordine del giorno di Sì per modulare le risorse destinate all’attività della Fondazione del Festival Pucciniano. L’odg impegna la Giunta a “garantire una pianificazione di medio e lungo periodo nel settore strategico dell’edilizia residenziale pubblica, prevedendo un fondo regionale permanente per finanziare le politiche per il contrasto del disagio abitativo”.

Ciò per “promuovere, di concerto con i Comuni, piani di intervento” per nuove progettazioni che prevedano tra l’altro “l’implementazione della vegetazione in ambito urbano”, la “realizzazione di parcheggi verdi”, “la modifica delle superfici artificiali quali cemento e asfalto”, la semplificazione della normativa e lo stanziamento di incentivi” e per l’installazione di “pannelli solari sui tetti”. Ancora di Sì gli ordini del giorno per far proseguire alla Giunta “il suo impegno stanziando adeguate risorse sulla base di un nuovo Piano strategico per le infrastrutture e la mobilità sostenibile”; a prevedere “adeguate risorse” per implementare “il personale del Servizio sanitario pubblico” e “a vigilare, perché sia eliminata la pratica di chiusura delle Agende di prenotazione” da parte delle Asl. Infine, nell’ambito del percorso materno-infantile e in particolare riguardo all’interruzione della gravidanza, via libera all’atto per garantire “nei presidi ospedalieri e territoriali di almeno il 50% del personale medico e sanitario non obiettore” e a prevedere concorsi nel caso di carenze di personale medico non obiettore.

Infine, la Giunta è impegnata a “considerare i consultori quale parte integrante della rete per la gestione delle gravidanze a rischio. Approvato infine anche un ordine del giorno di Italia Viva, collegato al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che impegna la Giunta a valutare, secondo i tempi dettati dalla normativa statale che disciplina la tassa automobilistica, la possibilità di prevedere a livello regionale l’esenzione dal pagamento del bollo per l’acquisto di auto ibride per il primo anno e la riduzione per i successivi due anni del 50 per cento. L’odg impegna anche a favorire l’insediamento e il mantenimento dei cosiddetti empori polifunzionali, con particolare attenzione ai comuni montani e insulari.

