VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata approvata la convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) per dare avvio a tutta una serie di opere che interesseranno il territorio del bacino del Po: lavori di sistemazione degli argini in tre zone diverse del fiume interessato (presso l’area del comune di Corbola, l’area della frazione di Mazzorno e l’area del comune di Stienta, tutte nel rodigino) e di sistemazione delle difese spondali.

“Tre progetti, il cui finanziamento corrisponde a 5 milioni e 600mila euro, – ha detto l’assessore veneto all’Ambiente e Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin – che sono stati studiati per ridurre il rischio idrogeologico e di alluvione, per riqualificare l’ecosistema fluviale e per tutelare un ambiente unico e straordinario, come quello del Delta, per la sua biodiversità”.

“La convenzione – ha continuato l’assessore regionale veneto – è finalizzata a regolare i rapporti tra le parti coinvolte per la realizzazione e la gestione dei lavori. La Regione del Veneto non abbassa mai la guardia sulla sicurezza idrogeologica del territorio e continua a investire sul fronte della salvaguardia dell’incolumità pubblica e dei beni materiali. Con attenzione e costanza esegue i sopralluoghi e interviene, anche con le sue partecipate, laddove emerge la necessità. L’ho già detto e lo ripeto: il Veneto è la nostra casa e, come tale, la proteggiamo. Lo facciamo avendone cura, con opere di manutenzione e conservazione, interveniamo con aggiustamenti e migliorie perché goda di buona salute il più a lungo possibile. Se all’ambiente si dedicano i giusti accorgimenti, infatti, è certo che ne ricaviamo vantaggi in termini di salute, di benessere e di ammirazione”.

“In Veneto, negli ultimi anni, sono stati attivati più di 2.500 cantieri. – ha concluso l’assessore Bottacin – La Regione ha pronto un Piano da oltre 3 miliardi di euro, che sta implementando mano a mano che vengono reperiti i finanziamenti: ogni nuovo cantiere avviato diventa un tassello di miglioramento per la salvaguardia della nostra terra e per la sicurezza della nostra gente”.

I lavori saranno appaltati entro l’estate e il cronoprogramma prevede la loro ultimazione entro il 2025.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com