BOLOGNA (ITALPRESS) – La giunta regionale ha approvato la declaratoria delle delimitazioni territoriali per il maltempo che tra il 17 e il 20 ottobre 2024 ha interessato le province di Ferrara, Bologna e Reggio Emilia. Una serie di violente piogge alluvionali che hanno causato danni ingentissimi alle imprese agricole, alle abitazioni civili e alle infrastrutture pubbliche.

La delibera è un passaggio necessario che ora permetterà in particolare alle aziende agricole di poter presentare domanda per gli indennizzi relativi agli eventi catastrofali ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2004, che garantisce la copertura per i danni ai terreni, agli edifici e alle macchine agricole. La declaratoria e le relative richieste di indennizzi da parte delle imprese si rendono necessarie per permettere al Ministero dell’Agricoltura di indennizzare gli agricoltori attraverso uno stanziamento complessivo annuale, che ha validità dallo scorso 1 settembre fino al 1 settembre 205. Le domande potranno essere presentate dopo la pubblicazione del relativo Decreto da parte del Ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare.

“Alla luce dell’ennesima ondata di maltempo eccezionale che ha colpito il nostro territorio, la Regione ha predisposto tutte le norme necessarie per permettere alle imprese agricole colpite di presentare domanda per gli indennizzi- sottolineano il presidente Michele de Pascale e l’assessore all’agricoltura, Alessio Mammi-. La richiesta al Governo è ora di fare presto: vanno riconosciuti i giusti rimborsi, così come la Regione è impegnata nella messa in sicurezza del territorio attraverso risposte tempestive e concrete. Bene intanto i provvedimenti nazionali per riconoscere i primi indennizzi anche ai cittadini privati colpiti dai danni”.

