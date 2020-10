“Continuerò a fare politica, anche per contrastare la differenza di genere. Perchè far politica, non vuol per forza dire avere una carica”. Così Chiara Appendino, sindaco di Torino, intervenendo a Forrest su Radio1, in merito ad alcuni post comparsi sui suoi profili social che la invitavano a occuparsi di sua figlia invece di fare politica. “In questa mia esperienza durata quattro anni e mezzo, ho vissuto tre aspetti personali. Il primo è l’età, mi sono sempre trovato al tavolo con persone più vecchie di me, ero sempre la più giovane, e l’impressione era che la mia generazione dovesse essere un pò testata. Poi c’è la questione di genere poi c’è la questione della forza politica giovane che rappresento, e anche lì devi sempre dimostrare che sei capace rispetto agli altri partiti” ha raccontato Appendino riferendo dei diversi livelli di discriminazione che ha affrontato. In merito al suo futuro, e a un ruolo nazionale nel M5s, ha ribadito come nei giorni scorsi dopo l’annunci di non ricandidatura, che “sono concentrata sulla mia città, quando si fa un passo di lato, lo si fa non per cercare qualcos’altro. Ma semplicemente per coerenza. Le energie servono, soprattutto vedendo il momento che stiamo vivendo”.

E proprio l’emergenza Covid-19, in merito alla disparità di genere non ha migliorato lo stato dell’arte: “Le donne sono un cuscinetto per coprire dove coperture non ci sono.

Penso alla gestione familiare ma anche quella dei genitori. La donna per potersi auto determinare, deve avere la possibilità di farlo. Io sono stata fortunata, ma molte donne non possono, è questo il tema”.

(ITALPRESS).