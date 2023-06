Apnee notturne e russamento, disturbi da non sottovalutare

Riposare bene è fondamentale per la salute, ma in molti casi la qualità del sonno è pregiudicata dal russamento, un fenomeno ormai classificato come malattia, la roncopatia. Marco Klinger ha intervistato per Medicina Top, format tv dell'Agenzia Italpress, Lorenzo Pignataro, direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. fsc/gsl