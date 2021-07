Alessia Zecchini, Vincenzo Ferri e Davide Carrera prenderanno parte all’evento denominato “Vertical Blue”, in programma a Long Island, isola e distretto di Bahamas, dal 13 al 23 Luglio. Le specialità di cui questo prestigiosissimo appuntamento sportivo si compone sono quattro: assetto costante con monopinna, assetto costante con pinne, assetto costante senza attrezzi e free immersion. L’atleta che conseguirà i piazzamenti migliori in tre delle quattro specialità previste (una tra assetto costante con monopinna e assetto costante con pinne oltre ad assetto costante senza attrezzi e free immersion) si aggiudicherà l’overall, che Alessia Zecchini ha già conquistato in occasione dell’edizione del 2018. Teatro dell’evento, da sempre in grado di radunare il gotha del profondismo internazionale, sarà il Dean’s Blue Hole, uno tra i più profondi buchi blu marini del mondo. Lo stesso, infatti, raggiunge la profondità di -202 m. e ha un diametro che varia tra i 25 e 30 metri. Un grandissimo in bocca al lupo ai tre atleti azzurri, che, anche in questa occasione, sapranno sicuramente tenere alto il nome dell’Italia e della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato). E’ possibile seguire l’evento in diretta sul seguente canale https://www.youtube.com/c/VBFreediving

(ITALPRESS).