MILANO (ITALPRESS) – Apertura in deciso calo per Piazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib segna un -0,94% a quota 33.562 punti, mentre l’Ftse All Share scende dello 0,92% a 35.676 punti. In calo anche l’Ftse Star a quota 45.838 punti.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).