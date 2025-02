CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’apertura di uno sportello delle associazioni di categoria e della rete della professioni tecniche a Carbonia, al servizio delle attività produttive del Sulcis Iglesiente, è un’iniziativa che la Regione coglie con grande favore, non solo perchè fornirà più da vicino un supporto alle imprese del territorio, ma anche perchè fungerà da trait d’union tra le imprese e l’amministrazione regionale, in particolare nell’accesso alle risorse per lo sviluppo economico dell’area”. Lo ha detto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani durante l’evento di inaugurazione degli uffici dello sportello, che saranno condivisi da Coldiretti, Confapi, Confartigianato Imprese Sud Sardegna e dalla Rete delle Professioni Tecniche.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).