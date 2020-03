Ha aperto i battenti a Roma il ‘Columbus covid 2 hospital’, l’ospedale realizzato a tempo di record dalla Fondazione Policlinico Gemelli, per affrontare l’emergenza coronavirus. Saranno attivati 21 posti letto di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina interna. Fino ad arrivare alla completa apertura di 59 letti in rianimazione e di altri 74 in stanze singole.

“Una risposta eccezionale – ha dichiarato l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio,

Alessio D’Amato, intervistato a Buongiorno Regione Tg3 Lazio -. In una settimana e’ stato allestito questo covid 2 hospital. Io ringrazio il policlinico Gemelli, tutti i loro operatori per la straordinaria generosita’ e sforzo professionale”. “Noi – ha aggiunto – stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori tra professionisti medici e infermieri. Siamo in guerra e dobbiamo combattere. E alla fine vinceremo”. La Regione Lazio e’ al lavoro per aprire altri due Covid hospital. “In questo modo – ha spiegato D’Amato – complessivamente avremo dedicati 1.500 posti letto e oltre 200 di terapia intensiva”.

“Nel giro di una settimana è stato aperto un ospedale per accogliere malati di coronavirus a Roma. È una grande impresa al servizio dei cittadini, per la quale ringrazio il Policlinico Gemelli e le persone che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo in tempi così rapidi. Il mio pensiero va anche a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario che lavorerà al suo interno. Questo straordinario impegno nella lotta al coronavirus deve ricordarci che ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte, anche con piccoli gesti. Colgo quindi l’occasione per ricordare l’importanza di restare nelle proprie case e di rispettare le indicazioni del Governo” dichiara il sindaco di Roma Virginia Raggi.

