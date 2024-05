ROMA (ITALPRESS) – Sono aperte le iscrizioni al “2° Suzuki Bike Day Junior”, l’evento organizzato dalla Suzuki in collaborazione con InEmilaRomagna SSD a RL, ACSI, Vittoria e Ciclistica Santerno Fabbi Imola e che si svolgerà a Imola l’8 giugno, contestualmente al 4° Suzuki Bike Day. All’insegna dello spirito dell’evento “Vieni a pedalare anche tu con la tua famiglia in autodromo insieme ai grandi campioni dello sport”, il “2° Suzuki Bike Day Junior” si rivolge ai bambini dai 6 ai 14 anni che vivranno una giornata divertente, emozionante e allo stesso tempo educativa in un ambiente “sano” e ricco di stimoli. Potranno partecipare a diverse attività, tra cui il contest “Disegna cosa rappresenta per te la bicicletta”, e cimentarsi con un ciclopercorso non competitivo e non cronometrato allestito ad hoc con finalità educativa. Inoltre, con il loro accompagnatore, potranno pedalare liberamente sull’asfalto del leggendario Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, un privilegio di solito riservato ai piloti e ai ciclisti professionisti. Il momento clou della giornata sarà il giro di pista ufficiale dell’Autodromo, una “parata” che i giovani affronteranno con la propria bici e il proprio casco, insieme ai rispettivi tutor e ai campioni dello sport come Davide Cassani e i tanti atleti che saranno presenti. Il “2° Suzuki Bike Day Junior” inizierà già questo mese con incontri nelle scuole primarie di Imola, Brisighella e Riolo Terme, dove i bambini potranno incontrare la triatleta Alessandra Fior e i ciclisti professionisti del Team Inemilia, per parlare dell’uso della bicicletta come mezzo per condurre una vita attiva e sana all’aria aperta e per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale e dell’educazione per i futuri ciclisti. Agli incontri parteciperanno complessivamente più di 350 bambini e l’evento sarà promosso in tutte le scuole, informando più di 3.000 studenti. I futuri ciclisti potranno esprimere la loro creatività per definire cosa rappresenta per loro la bicicletta con un disegno dal titolo: “disegna cosa rappresenta per te la bicicletta”. Tutte le opere saranno esposte in Autodromo l’8 giugno in occasione del Suzuki Bike Day. L’iscrizione alla manifestazione può essere effettuata online andando sul sito Suzuki (https://auto.suzuki.it/suzukibikeday2024/) e seguendo una semplice procedura guidata. L’ultima data utile per registrarsi online è mercoledì 5 giugno 2024.

