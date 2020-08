Nell’ottica di una ripartenza dell’attività sportiva giovanile, il Settore Giovanile e Scolastico lancia le edizioni 2020-2021 dei Campionati Under 17 e Under 15 Femminili e dei Tornei Under 14 e Under 13 Pro. Quattro manifestazioni – a cui si aggiungeranno i Campionati Nazionali a 11 maschili, il Torneo Under 13 Fair Play Elite e la Danone Nations Cup, riservata alla categoria Under 12 Femminile – alle quali da oggi le società avranno la possibilità di iscriversi attraverso il sito SGS. Al fine di fornire un ulteriore servizio ai club affiliati e di uniformare tutte le competizioni del Settore Giovanile e Scolastico, ogni contenuto delle manifestazioni giovanili sarà disponibile all’interno di una sezione dedicata del sito.