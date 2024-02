VENARIA (ITALPRESS) – Si è aperta poco prima delle 13 alla cappella di Sant’Uberto la camera ardente per Vittorio Emanuele, l’86enne figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. Poche decine i presenti e rapidamente smaltita dalle guardie d’onore delle tombe reali. Accanto al feretro il figlio Emanuele Filiberto e Serge di Jugoslavia, terzogenito di Maria Pia di Savoia e nipote dell’ultimo re d’Italia. Nessuna autorità civile è presente. Domani alle 15 sono invece previsti i funerali in Duomo a Torino. Nel pomeriggio attesa la visita della moglie di Emanuele Filiperto e delle due figlie. In serata atteso il passaggio della moglie Marina Doria.

Foto: xb2/Italpress

(ITALPRESS).