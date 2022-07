AOSTA (ITALPRESS) – Si è concluso all’alba con esito positivo un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Cervino per il recupero di due alpinisti polacchi. La richiesta di soccorso da parte dei due alpinisti era arrivata ieri alle 13.53. I due riferivano di essere bloccati sul Pic Tyndall, a quota 4000 mt, e di non essere in grado di proseguire. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse. Impossibile anche l’invio di squadre via terra, in totale assenza delle condizioni di sicurezza indispensabili per garantire l’incolumità dei soccorritori e la riuscita dell’intervento. Alle ore 19 l’elicottero Sa1 effettuava un tentativo, con esito negativo. Un secondo avvicinamento veniva effettuato alle 21.00, in contemporanea dai soccorritori valdostani e dagli svizzeri, ma entrambi con esito negativo a causa delle condizioni meteo avverse. Questa mattina invece alle ore 05.30 l’elicottero Sa1 è riuscito a raggiungere i due alpinisti e a portarli a valle. Hanno 43 e 34 anni. Sono stati affidati alle cure del personale sanitario e condotte all’ospedale Aosta in stato di lieve ipotermia. Le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.(ITALPRESS).

Photo credits: Soccorso Alpino Valdostano