AOSTA (ITALPRESS) – Sono state inaugurate ad Aosta, nell’area esterna della nuova Università della Valle d’Aosta, lato piazza della Repubblica, le nuove panchine di sensibilizzazione sui temi dell’Endometriosi (colore giallo) e della Fibromialgia (colore viola). Lo rende noto l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione e dall’Azienda Usl della Valle d’Aosta in collaborazione con le associazioni Fibromialgia Valle d’Aosta – Asfib VdA, Progetto Endometriosi – Ape e Progetto Endometriosi Endopank e rientra in una serie di attività nate grazie ad alcune iniziative presentate in Consiglio Valle e concretizzate dal Governo regionale per il riconoscimento e la presa in carico di queste gravi patologie.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Renzo Testolin, l’Assessore Carlo Marzi, il direttore generale dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta Massimo Uberti, la presidente dell’Associazione Fibromialgia Valle d’Aosta – Asfib VdA, Barbara Guglielmino, la presidente dell’Associazione Progetto Endometriosi – Ape, Sylvie De Francisch.

“Con la posa delle due panchine, collocate grazie alla collaborazione della società SIV nell’ambito della sistemazione delle aree esterne della nuova Università della Valle d’Aosta – hanno spiegato il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore Carlo Marzi – abbiamo dato seguito agli impegni assunti ad accoglimento di proposte emerse in Consiglio Valle. L’iniziativa va ad arricchire le azioni di sensibilizzazione che la Regione e l’Azienda Usl, in raccordo con le associazioni, stanno compiendo a favore di chi soffre di queste patologie”. Nel corso della cerimonia l’Assessore Marzi ha annunciato l’apertura di un punto informativo rivolto ai cittadini sul cantiere del nuovo Ospedale regionale. In un filmato che viene diffuso attraverso un maxi-schermo vengono illustrate le fasi di realizzazione delle nuove strutture e la ristrutturazione degli immobili esistenti, rappresentando come realmente risulterà realizzato il nuovo Ospedale regionale a lavori ultimati, dando merito e conto degli sviluppi che ha avuto il progetto negli ultimi tre anni. L’installazione dell’Info-point deriva da precisa volontà del Consiglio regionale, che con una Risoluzione del 12 maggio 2021 ha dato mandato al Governo regionale di presentare il progetto alla popolazione valdostana. L’info-point rimane aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18.

foto: ufficio stampa regione Valle d’Aosta

(ITALPRESS).