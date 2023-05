TRIESTE (ITALPRESS) – “Oggi la Regione testimonia il suo plauso a Mare Nordest 2023, una rassegna che eleva Trieste e l’intero Friuli Venezia Giulia a capitale del mare e canta la poesia dell’acqua alla quale tutti, da Talete e ancor prima da Oceano e Teti, siamo profondamente legati. Il mare è una risorsa strategica per il nostro territorio che consente di rafforzare asset strategici come la portualità e il commercio e di percorrere nuove vie di crescita e di sviluppo come il turismo, creando anche importanti sinergie che spaziano dalla cultura allo sport, passando per la scienza e la tutela dell’ambiente”. E’ con questo messaggio che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil ha portato il saluto dell’Amministrazione regionale all’apertura della dodicesima edizione di Mare Nordest, l’evento della durata di tre giorni che propone in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste conferenze, presentazioni ed eventi capaci di coniugare sport, cultura, scienza, storia e arte e che per il secondo anno propone anche la Rassegna internazionale delle attività subacquee a cura dell’Accademia internazionale di scienze e tecniche subacquee e la cerimonia di conferimento del “Tridente d’Oro”.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori regionali alla Difesa dell’ambiente ed energia Fabio Scoccimarro e alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste Massimo Tognolli, oltre al testimonial della manifestazione, il campione del mondo di Tennistavolo 2022 nella sua categoria e portabandiera italiano alle Paralimpiadi di Tokyo Matteo Parenzan. Nel proprio intervento l’assessore Scoccimarro, dopo aver ricordato l’impegno della Regione nella tutela del mare ha sottolineato “l’importanza di Mare Nordest e la sua capacità di coniugare temi fondamentali come lo sviluppo e la tutela dell’ambiente marino e lo sport, che in questo caso sono facce della stessa medaglia. Trieste è una vera e propria fucina di talenti sportivi che hanno collezionato riconoscimenti importanti e numerose medaglie d’oro dando lustro alla nostra regione, ma è giusto ricordare, magari sviluppando anche una parentesi storica all’interno di Mare Nordest, anche il merito dimostrato in ambito militare da alcuni nostri corregionali insigniti della medaglia d’oro al valor militare”.

L’assessore Roberti si è quindi complimentato con “gli organizzatori per la tenacia dimostrata negli anni nel portare avanti e far crescere la manifestazione nonostante le difficoltà, facendo in modo che la cultura del mare diventasse sempre più reale e tangibile. Mare Nordest ha saputo anticipare, quando erano ancora sconosciuti, temi oggi centrali nel dibattito a livello mondiale come quello delle microplastiche e oggi porta avanti la proposta di attuare interventi di ‘scuttling’ nel golfo di Trieste. Azioni che si potrebbero essere molto utili perchè attraverso l’affondamento controllato di imbarcazioni si creerebbero habitat favorevoli alla riproduzione di specie marine animali e vegetali e si aprirebbe la via per incentivare anche il turismo sottomarino”. La manifestazione si articola attraverso tre giorni di eventi e iniziative che da oggi proseguiranno fino a domenica 28 maggio.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).