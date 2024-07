ROMA (ITALPRESS) – Dopo le tre date estive sold out alle Terme di Caracalla e l’annuncio del ritorno nei Palasport in autunno, Antonello Venditti raddoppia l’appuntamento indoor a Roma e annuncia una nuova data al Palazzo dello Sport il 22 dicembre 2024 (che si aggiunge a quella già annunciata dopo del 20 dicembre).

Venditti sta viaggiando in tutta Italia con un progetto, live e discografico, per celebrare l’album che raccoglie brani diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, dopo l’anteprima all’Arena di Verona, sta toccando alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari per poi arrivare nei grandi Palasport di tutta Italia. Nel tour, Venditti e la sua superband portano sul palco i brani dell’album “Cuore” insieme a molti altri grandi successi della sua lunga straordinaria storia musicale.

