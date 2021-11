La nuova Toyota Aygo X è un crossover unico nel segmento A, progettato e prodotto in Europa per soddisfare le esigenze della vita cittadina in Europa. Per rendere la nuova Aygo X il punto di riferimento del suo segmento, Toyota ha intrapreso uno studio a livello europeo sulle abitudini di guida cittadina, analizzando le necessità di clienti alla ricerca di un’auto alla moda, compatta e sicura. Il risultato è Aygo X, la nuova compatta della gamma Toyota, costruita sulla rinomata piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris – l’attuale auto dell’anno 2021 in Europa – e più recentemente con la nuova Yaris Cross. Che si trovi in città o su strade extra-urbane, la perfetta citycar deve distinguersi per compattezza, agilità e per garantire sicurezza al guidatore. Deve anche trasmettere emozioni alla guida, integrando al contempo i migliori progressi tecnologici in un prodotto compatto ed accessibile. La nuova Aygo X racchiude in sè tutto questo e molto altro, per offrire tutto ciò che i clienti europei cercano in un’auto di segmento A.

Aygo X è stata riprogettata da zero con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza. Ad esempio con uno dei pesi a vuoto più bassi del segmento assicura consumi eccellenti. Le modanature del paraurti anteriore e del passaruota consentono un risparmio di carburante incanalando leggermente il flusso d’aria fuori dagli pneumatici, e riducendo così anche la turbolenza intorno alla parte anteriore e ai lati dell’auto. Le modanature dei passaruota posteriori guidano anch’essi il flusso d’aria lontano dagli pneumatici e lo indirizzano verso un punto di convergenza nella parte posteriore della vettura. Conferma il pluripremiato motore 1KR-FE 3 cilindri 1 litro, ulteriormente migliorato per soddisfare le normative europee e per offrire alti livelli di affidabilità e prestazioni, con un consumo atteso di carburante di soli 4,7 l/100 km e 107 g/km di CO2. Progettata e prodotta in Europa per i clienti europei, la nuova Aygo X ridefinirà lo stile nelle città del Vecchio Continente nel 2022.

(ITALPRESS).