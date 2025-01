Anno giudiziario Cagliari, Todde “Qui per rappresentare istituzione”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Nessun faccia a faccia. Io rappresento un'istituzione e devo portare l'istituzione all'interno di un'altra istituzione come il mio ruolo richiede. Quindi nessun faccia a faccia". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario al Tribunale di Cagliari, dove per la prima volta si è trovata davanti alla presidente della Corte d'Appello Gemma Cucca, firmataria dell'ordinanza-ingiunzione sulla sua decadenza. "Oggi rappresento un'istituzione ed è giusto avere rispetto di un'altra istituzione come la magistratura - ha detto Todde - di cui per altro ho grandissima fiducia". xd4/mgg/