MILANO (ITALPRESS) – Quello della strage di via Palestro “è un anniversario importante, un momento di commozione per ricordare le vittime, un momento di riflessione per mantenere costante l’impegno nella lotta alla malavita organizzata, a tutte le forme di organizzazione criminale. Non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna stare sempre attenti e rendersi conto, soprattutto, che il programma mafioso ora è diverso e meno aggressivo ma altrettanto pericoloso”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine delle celebrazioni per il 30esimo anniversario della strage di via Palestro.(ITALPRESS).

Foto: Lombardia Notizie