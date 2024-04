MILANO (ITALPRESS) – Con quasi tutte le date sold out e oltre 100 mila biglietti venduti è partito sabato con successo il Tutti nel Vortice Palasport, il tour che vede Annalisa tornare sui palchi dei palazzetti delle le principali città italiane. Stasera è a Torino (pochi i biglietti ancora disponibili, ndr), mente mercoledì sarà a Milano , dove tornerà il 29 aprile con la terza data completamente esaurita al Forum, per proseguire Bari, Napoli, Roma e Padova anche loro completamente sold out. Sul palco con Annalisa i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino( keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 12 ballerini diretti da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza, il tutto su un palco maestoso che abbraccia il pubblico con una lunga passerella centrale.

Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagna lo spettatore dall’inizio alla fine nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa. Il vortice dapprima si mostra nelle sue forme primordiali e concettuali, per poi rivelarsi nella creazione di un avatar dell’artista che infine si identifica nell’evoluzione e nell’identità finale raggiunta dall’artista stessa. Basandosi su questa visione estetica ha scelto di utilizzare le più avanzate tecniche visuali disponibili come l’utilizzo di tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale.

foto: ufficio stampa Warner Music Italia

(ITALPRESS).