VENEZIA (ITALPRESS) – L’associazione ANLA Fincantieri ha donato alla città di Venezia un Seabin, ovvero un cestino galleggiante mangia plastica, che verrà collocato nei prossimi giorni a Sacca Fisola. La consegna simbolica all’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin, è avvenuta questa mattina a Palazzo Cavalli. La delegazione, composta tra gli altri dal presidente nazionale ANLA Edoardo Patriarca, dal segretario generale Antonello Sacchi e dal fiduciario del gruppo ANLA Fincantieri dello stabilimento di Marghera, Fabio Zennaro, ha consegnato all’assessore una targa celebrativa, testimonianza della donazione. “Ringrazio ANLA Fincantieri per questo dono che fa alla città – il commento di De Martin – e che dimostra come l’associazione sia sulla stessa lunghezza d’onda dell’Amministrazione. Di questi cestini mangia rifiuti ne abbiamo già collocati alcuni in città e sono un segno visibile e importante del nostro impegno per l’ambiente”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com