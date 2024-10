Animali, a Palermo successo per il Microchip Day

Animali, a Palermo successo per il Microchip Day

PALERMO (ITALPRESS) - A Palermo ha riscosso successo la nuova tappa del Microchip Day, iniziativa voluta da Comune, Asp, Polizia Municipale e Lions, per microchippare gratuitamente gli amici a quattro zampe. . "Ci vogliono pochi minuti ed è una operazione velocissima che aiuta le istituzioni a gestire il fenomeno del randagismo in città e a non smarrire i nostri animali", afferma l'assessore al Benessere Animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. abr/