Anelli (Fnomceo) “Investire in sanità non è un costo”

"Per tutti gli italiani questa è una giornata importante, perché sottolinea che il diritto alla salute è fondamentale e che ogni risorsa impiegata nel Servizio Sanitario Nazionale è un investimento e non un costo". Così il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, in occasione della Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, a Roma. sfe/sat/red