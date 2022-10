ROMA (ITALPRESS) – Andrea Mancini approda in Sportequipe e ICKX con l’incarico di Chief Sales Officer in Jaguar Land Rover Italia. Si occuperà dell’intera struttura commerciale tra pianificazione vendite, flotte e servizi finanziari. In precedenza è stato nell’Operations e Sales di Ford Italia e Ford Credit. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Sales Manager e Sales Director di Jaguar Land Rover Italia. Metterà dunque al servizio dei nuovi brand di DR Automobiles Groupe la sua grande expertise alla guida di brand premium nonchè la sua grande passione per le automobili.

“Una nuova sfida professionale in un’azienda piena di passione ed innovazione – ha dichiarato Mancini – che vuole crescere con i nuovi brand Sportequipe ed ICKX, dedicati a chi cerca un’esclusività contemporanea”.

Dopo l’anteprima dello scorso giugno al MIMO si avvicina il momento del debutto sul mercato di Sportequipe e ICKX. Il primo prevede una gamma completa, che spazia da una city car full-electric ad un suv 7 posti Hybrid Plug-in (svelato in anteprima mondiale oggi al Salone di Parigi), passando per tre SUV Thermo-Hybrid di diverse dimensioni. Il second brand si identificherà invece, almeno nella prima fase di lancio, con il K2, un off- road puro dalle prestazioni importanti.

E’ in fase di sviluppo in queste settimane il network di vendita dedicato ai due nuovi brand. Sarà costituito da dealer con esperienza pregressa nella gestione di brand premium.

