Ancma, Roman “Stato sostenga investimenti in competitività”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo vivendo una situazione di un mercato globale dove la competitività di prodotto la fa da padrona: come Italia e come Europa dobbiamo essere competitivi a livello mondiale, per far questo gli investimenti in ricerca e sviluppo sono veramente importanti. Lo erano fino a ieri e da domani saranno ancora più importanti, per cui pensiamo che lo Stato e il governo ci devono essere vicini nel supportarci nei nuovi investimenti sui prodotti, per renderli assolutamente competitivi a livello mondiale". Lo ha detto il presidente di Ancma, Mariano Roman, a margine della presentazione del rapporto sull'industria delle due ruote in Italia in Senato. Dal rapporto emerge che "le moto durante il Covid non hanno avuto picchi particolari" e si registra "una crescita continua da dieci anni a questa parte, invece nella bici c'è stato un boom e adesso c'è il controbalzo". xi2/sat/mrv