Anche stare in panchina è importante!

ROMA (ITALPRESS) - Francesco e Marco sono due giocatori del Real Cerretese, una squadra dilettantistica fiorentina. Nell'ultimo periodo stanno spopolando su TikTok per le recensioni che fanno sulle panchine quando non giocano in campo. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, li hanno intervistati. fsc/gsl