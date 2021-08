MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Ancelotti ha contattato l’entourage di Cristiano Ronaldo, lo vuole al Real Madrid”. Questa la notizia lanciata nella notte dal programma ‘El Chiringuito de Jugones’, un’indiscrezione che riapre il tormentone del ritorno di CR7 al club del Bernabeu. Gli ottimi rapporti tra la stella portoghese della Juventus e il tecnico italiano, che ne ha sempre elogiato classe e professionalità, potrebbero essere la chiave per un divorzio anticipato tra il giocatore e la Signora. Secondo il sito del quotidiano “AS” non è un mistero che Ronaldo voglia tornare al Real, ma lo stesso giornale madrileno sottolinea che la priorità adesso è Kylian Mbappè, il campione del mondo francese che, da parte sua, avrebbe chiesto al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, un incontro per chiedere la cessione ai blancos. Irritato dai fischi ricevuti nella prima casalinga dei parigini, il giocatore non avrebbe più dubbi e sarebbe deciso ad andar via un anno prima della scadenza di un contratto peraltro mai arrivato.

Tornando a Ronaldo, secondo la stampa spagnola il giocatore considera chiusa la parentesi italiana ed è per questo che il suo agente, Mendes, starebbe cercando alternative. Si parla anche di Manchester City per il portoghese e non è da escludere anche il…solito Psg che sarebbe pronto a ingaggiarlo nella prossima stagione, da svincolato, per metterlo al fianco di Messi e Neymar e sostituire così Mbappè.

(ITALPRESS).