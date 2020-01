Negli ultimi anni si è parlato in misura diffusa di anatocismo degli interessi passivi e… spesso senza comprendere ben di cosa si tratta.

Cerchiamo allora di riepilogare i principali concetti in questa mini-guida di pratico uso.

Cos’è l’anatocismo

Cominciando dalle basi, introduciamo il tema ricordando come l’anatocismo sia il calcolo di “interessi su interessi”. In altri termini, l’anatocismo si riferisce alla pratica di calcolare gli interessi su interessi che sono precedentemente già maturati su una somma dovuta, e che sono stati capitalizzati.

È – tecnicamente – quanto avviene con l’interesse composto: gli interessi maturati si “trasformano” in capitale, finendo con l’essere sommati all’importo dovuto, e producendo a loro volta degli interessi.

Esempio anatocismo degli interessi passivi

Cerchiamo di chiarire meglio quanto sopra abbiamo introdotto con un esempio.

Ipotizziamo che il nostro debito nei confronti della banca, il 1 gennaio 2019, ammontasse a 1.000 euro, al tasso dell’1% su base annua.

Ebbene, in tale ipotesi, al 31 dicembre 2019, gli interessi maturati sarebbero stati pari a 10 euro, che si sarebbero aggiunti al capitale, generando una somma da restituire complessiva pari a 1.010 euro.

Con un regime di interesse composto e, dunque, con l’anatocismo degli interessi passivi, il 1 gennaio 2020 i “nuovi” interessi matureranno su un capitale di 1.010 euro.

Durante l’intero anno verranno così generati interessi per 10,10 euro, determinando così una somma da restituire al 31 dicembre 2020 pari a 1.020,10 euro.

Il divieto di anatocismo

Ora che abbiamo riepilogato che cosa si intenda per anatocismo degli interessi passivi, è importante anche sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano ogni forma di applicazione di interesse composto, ovvero di applicazione di interessi su interessi, dovuti dal cliente alla banca.

Ciò che le regole non hanno tuttavia cambiato sono i regimi di applicazione degli interessi di mora, che sono gli interessi applicati nel caso in cui il cliente dell’istituto di credito non paghi quanto dovuto, nei modi e nei termini previsti dal contratto (in sintesi, perché “salta” le rate di un finanziamento o non rimborsa delle elasticità di cassa, e così via).

Le 5 regole di calcolo degli interessi

Ma allora quali sono le regole che disciplinano il calcolo degli interessi?

Abbiamo provato a schematizzarle nei punti che seguono: