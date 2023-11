Anas al lavoro per riaprire le strade toscane interrotte per maltempo

Anas al lavoro per riaprire le strade toscane interrotte per maltempo

FIRENZE (ITALPRESS) - Tecnici e squadre Anas sono al lavoro ininterrottamente da giorni per riaprire al traffico nel più breve tempo possibile i tratti stradali colpiti dal maltempo. Per ripristinare la circolazione in sicurezza sono necessari interventi di consolidamento dei versanti interessati da frane e smottamenti, attualmente in corso di esecuzione, per i quali sono state incaricate imprese specializzate con procedura di somma urgenza. tvi/gtr