Anas, 10 mln di italiani in viaggio per Pasqua e ponti di primavera

ROMA (ITALPRESS) - Oltre 10 milioni di italiani in viaggio per le festività pasquali e per i ponti di primavera sulle strade e autostrade Anas: un notevole aumento di flussi di traffico che ha portato la società del Gruppo Fs Italiane a decidere di rimuovere fino al 5 maggio 1.045 cantieri, circa l'80% del totale. Sui restanti 278 cantieri inamovibili Anas ha messo a punto un piano di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche. L’obiettivo è garantire una migliore percorribilità e prevenire i disagi alla circolazione. Al centro del piano esodo, anche la tutela della sicurezza stradale. "Massima prevenzione, vigilanza in caso di pericolo, soccorsi più tempestivi in caso di incidente o altra emergenza", assicura l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. fsc/gtr