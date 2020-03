“Rinviata al 30 marzo l’udienza di Patrick Zaki. Continuerà a rimanere in carcere, in un centro di detenzione sovraffollato e insalubre, seppur asmatico e, prima di tutto, innocente”. Lo scrive, su Twitter, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia.

Il ricercatore e attivista egiziano è stato arrestato a inizio febbraio all’aeroporto di Il Cairo. Patrick George Zaky, chiamato affettuosamente Zaki, rientrava in Patria da Bologna, dove frequenta un master all’Università “Alma Mater Studiorum”. Attualmente è detenuto nel carcere di Tora a Il Cairo. Oggi doveva esserci un’udienza ma è stata rinviata. In mattinata i genitori dello studente egiziano avevano denunciato: “Non abbiamo saputo nulla di Patrick nelle ultime due settimane. Ciediamo il suo immediato rilascio, in quanto soffre di asma”.

