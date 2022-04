Amministrative siciliane, Stancanelli: Centrodestra risolverà problemi

“I sondaggi oggi danno FdI come primo partito in Italia. Quindi nessun rischio di isolamento. In ogni caso sono un uomo di coalizione sono convinto che nel centrodestra i problemi si risolveranno”. Lo ha detto all’Italpress l'eurodeputato siciliano dei Conservatori e Riformisti Raffaele Stancanelli, a Strasburgo, a margine dei lavori della seduta in Plenaria, commentando la posizione di FdI in vista delle Amministrative siciliane. fag/abr/gtr