Amministrative, Serracchiani: “Candidate donne non sono bandierina”

“Alle primarie così come alle amministrative si candidano le persone che hanno le condizioni per farlo e che se la sentono. Non utilizzerei le donne come una bandierina”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, uscendo dalla Direzione Nazionale del partito al Nazareno. sfe/sat/gtr