Amministrative Milano, Sala: “Dopo di me mi auguro sindaco donna”

“Una corsa a sindaco quasi tutta al maschile? Credo che sia proprio una cosa sbagliata. Ne sono responsabile in qualche modo essendo maschio, non va bene. Io mi auguro di essere rieletto e mi auguro però che tra cinque anni ci sia una sindaca donna”. Così Giuseppe Sala a margine dell’evento "Energie ri-generative per una ripartenza al femminile" all’Università degli studi di Milano. bla/pc/gtr