Amministrative Milano, Sala “Corretto fare tre confronti”

“Fare tre confronti credo sia corretto. Un po' perché ognuno di noi sta fancendo la sua campagna elettorale e perché in un mese il tempo non c'è e si rischierebbe di dire un po' le stesse cose”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento di apertura per i 110 anni dell’Associazione Italina Arbitri. bla/pc/mrv/red