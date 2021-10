Amministrative, Miccichè: “Soddisfatto per risultati FI in Sicilia”

"Stamattina non mi hanno svegliato con un caffé ma con un calice di champagne perché abbiamo 10 sindaci su 40, un risultato di questo genere non era minimamente atteso e per altro laddove c'era la lista Forza Italia abbiamo risultati". Così il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, commenta il risultato delle amministrative in Sicilia, a margine della presentazione delle giornate Fai, a Palermo. mra/vbo/gtr