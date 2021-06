Amministrative, Meloni: “Centrodestra compatto”

“Un centrodestra compatto, che lavora per vincere. Oggi abbiamo deciso per la candidatura di due forze civiche per la Capitale d'Italia, una per il sindaco e una per il vicesindaco, che ringraziamo". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a termine del vertice di centrodestra. tan/sat/gtr