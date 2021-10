TRENTO (ITALPRESS) – Ballottaggio a Merano e Brentonico, sindaci eletti in altri 5 Comuni. Questo l’esito delle Amministrative di domenica e lunedì in Trentino Alto-Adige.

A Merano il sindaco uscente Paul Rosch va al 33,3%, e se la vedrà al secondo turno con Dario Dal Medico, che ha ottenuto il 32,7%.

A Brentonico il ballottaggio sarà tra Alessandra Astolfi, in testa con il 43,9%, e Dante Dossi, che ha raggiunto il 36,7%.

I ballottaggi si terranno il 24 e 25 ottobre.

In Alto Adige, a Glorenza eletto sindaco Erich Josef Wallnofer con il 59,1%, seguito da Armin Windegger che si ferma al 40,9%. A Nalles la spunta Ludwig Busetti, con il 57,7%, mentre Joachim Mair è al 42,3%.

Nel Trentino a Bondone eletta sindaca l’unica candidata, Chiara Cimarolli, con 382 voti. A Nogaredo eletto sindaco Alberto Scerbo con il 70,7% dei voti contro il 29,3% di Paolo Bettini. Infine, a Terragnolo vinca Massimo Zenatti con il 56,2% dei voti, seguito da Debora Bufalini con il 24,9%.

