Amministrative Bologna, Bernini: “siamo qui per vincere”

“Siamo qui per vincere non per partecipare”. Lo dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, presentando la lista dei candidati al Consiglio comunale e nei quartieri alle prossime amministrative a Bologna. “Sono persone che vogliono mettersi a disposizione”, sottolinea la senatrice azzurra. cin/mrv/red