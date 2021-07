Amministrative Bologna, Battistini: “Fiducioso per natura”

“Sono fiducioso per natura e come imprenditore non mi metto in avventure se non so che possono arrivare a fondo”. Così Fabio Battistini accoglie l’investitura a candidato sindaco del leader della Lega, Matteo Salvini, a Bologna. cin/mgg/gtr