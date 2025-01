America Week – Episodio 3

NEW YORK (ITALPRESS) - Nel nuovo episodio di “America Week”, l'appuntamento dell'Italpress che ogni settimana da New York propone notizie e analisi dagli Stati Uniti, Stefano Vaccara evidenzia che, con il discorso dell’inaugurazione, ma soprattutto con decine di executive order firmati lo stesso giorno dalla Casa Bianca, Donald Trump mantiene le promesse fatte in campagna elettorale ai suoi sostenitori MAGA. Ordina le deportazioni degli immigrati illegali - autorizzando a cercarli anche nelle chiese e nelle scuole - e abolendo in tutti i ministeri federali le direttive DEI (diversità equità e inclusività). Poi minaccia anche l’Europa che se non vorrà pagare dazi, deve investire e fabbricare i suoi prodotti in America. Ma quando firma il “pardon”, la grazia per oltre 1500 rivoltosi del 6 gennaio 2021, anche quelli che compirono atti violenti contro i poliziotti nell’assalto al Capitol, ecco che il presidente sciocca ma senza stupire anche i suoi sostenitori e i senatori repubblicani. Intanto Trump mantiene pure la promessa a Robert Kennedy jr, firmando anche l’ordine per desecretare i documenti rimasti coperti dell’FBI e della CIA sugli omicidi del presidente John Kennedy, del senatore Robert Kennedy e del leader dei diritti civili Martin Luther King. x09/mgg/gsl (video di Stefano Vaccara)