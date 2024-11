WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Chiusi i primi seggi per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti: stop al voto alla mezzanotte italiana in alcune parti di Indiana e Kentucky, dove – come ampiamente previsto – Donald Trump dopo le prime proiezioni è nettamente avanti su Kamala Harris. Alle elezioni del 2020 Biden aveva fatto meglio di Harris. Trump è al 71% in Indiana e al 64% in Kentucky, mentre la vicepresidente si ferma rispettivamente al 27 e al 34%. Gli americani sono chiamati a scegliere il 47esimo presidente della storia degli States tra Kamala Harris e Donald Trump. Nelle ultime ore, l’ex presidente ha denunciato via social “voci” secondo cui nelle operazioni di voto a Philadelphia ci sarebbero state “massicce frodi”. Una denuncia (poi estesa anche al Michigan) smentita seccamente dalla polizia locale, che alla Cnn ha fatto sapere di “non essere a conoscenza di ciò a cui Trump si riferisce”. Si prospetta un serrato testa a testa fino alla fine tra i due candidati, a decidere potrebbero essere poche migliaia di voti. Grande attesa in particolare per i sette swing States, in bilico Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Sono questi gli Stati che svolgeranno un ruolo fondamentale per l’elezione alla Casa Bianca, il conteggio procederà a velocità diverse.

“Ci sono voluti diversi giorni per contare tutte le schede elettorali nel 2020, ed è molto probabile che non conosceremo l’esito nemmeno stasera”, scrive su X l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, invitando i cittadini a rispettare “le migliaia di operatori elettorali che stanno lavorando duramente in tutto il Paese” e ad avere pazienza: “Ci vuole tempo per contare ogni scheda”. Secondo lo staff della vicepresidente Harris, Trump tenterà di dichiarare la propria vittoria anzitempo. La candidata democratica potrebbe parlare stasera, anche nel caso in cui l’esito dovesse essere in bilico. Anche Trump avrebbe intenzione di rivolgersi alle migliaia di sostenitori che si stanno radunando al Palm Beach Convention Center.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).