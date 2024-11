Amenta “Servono interventi per fare uscire i Comuni dall’emergenza”

PALERMO (ITALPRESS) - "In Sicilia 250 Comuni, su un totale di 391, non hanno chiuso il bilancio consuntivo 2023 e questo significa che sono vicini al dissesto finanziario. Altri 150 Comuni, inoltre, non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2024". A renderlo noto è il presidente dell'ANCI regionale, Paolo Amenta, nel corso di una conferenza stampa all'Ars a seguito del confronto che l'associazione ha avuto con il presidente dell'assemblea regionale, Gaetano Galvagno. "Servono interventi che consentano agli enti locali di uscire dall'emergenza, soprattutto per quanto concerne i sovra-costi per il trasferimento dei rifiuti all'estero". "Abbiamo chiesto al presidente dell'Ars che si faccia promotore di un'iniziativa di coinvolgimento del governo regionale e del Presidente della Regione, perché si costruisca finalmente un tavolo", sottolinea il presidente dell'Anci Sicilia. xd6/vbo/gtr